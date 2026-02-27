Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля, 12:13

Происшествия

Температура в зоне поиска пропавших в Прикамье туристов понизится до минус 30 градусов

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Температура воздуха в районе поисков пропавшей в Пермском крае группы туристов к ночи понизится до минус 30 градусов. Об этом ТАСС сообщил специалист пермского центра геоинформационных систем Андрей Шихов.

По его словам, в Красновишерском округе, где исчезли путешественники, значительно холоднее, чем в Перми. При этом в субботу, 28 февраля, днем ожидается ясная, почти безветренная погода. Температура составит минус 17–18 градусов, добавил Шихов.

В МЧС России уточнили, что в спасательной операции задействованы 31 человек и 16 единиц техники. К месту следуют специалисты беспилотной авиации.

Тем временем региональная прокуратура заявила, что группа туристов не была зарегистрирована. Ведомство контролирует установление обстоятельств, связанных с пропажей путешественников.

"Для проверки информации привлечены силы и средства от единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", – говорится в телеграм-канале прокуратуры.

О пропаже группы из пяти человек в Красновишерском округе стало известно 27 февраля. В региональном поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт" уточняли, что туристы должны были вернуться еще 24–25 февраля. По данным оперативных служб, уфимские туристы перестали выходить на связь в районе плато Кваркуш.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

Чем опасны постоянные задержки в офисе?

Задержки чреваты выгоранием, которое формируется постепенно

Падает концентрация, снижается эффективность, и в итоге страдает качество выполнения обязанностей

Читать
закрыть

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика