Температура в зоне поиска пропавших в Прикамье туристов понизится до минус 30 градусов

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Температура воздуха в районе поисков пропавшей в Пермском крае группы туристов к ночи понизится до минус 30 градусов. Об этом ТАСС сообщил специалист пермского центра геоинформационных систем Андрей Шихов.

По его словам, в Красновишерском округе, где исчезли путешественники, значительно холоднее, чем в Перми. При этом в субботу, 28 февраля, днем ожидается ясная, почти безветренная погода. Температура составит минус 17–18 градусов, добавил Шихов.

В МЧС России уточнили, что в спасательной операции задействованы 31 человек и 16 единиц техники. К месту следуют специалисты беспилотной авиации.

Тем временем региональная прокуратура заявила, что группа туристов не была зарегистрирована. Ведомство контролирует установление обстоятельств, связанных с пропажей путешественников.

"Для проверки информации привлечены силы и средства от единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", – говорится в телеграм-канале прокуратуры.

О пропаже группы из пяти человек в Красновишерском округе стало известно 27 февраля. В региональном поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт" уточняли, что туристы должны были вернуться еще 24–25 февраля. По данным оперативных служб, уфимские туристы перестали выходить на связь в районе плато Кваркуш.