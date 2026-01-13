Форма поиска по сайту

13 января, 10:59

Происшествия

Испанскую лыжницу вместе с собакой унесло лавиной на горе в Андорре

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/ares_masip

Чемпионку Каталонии по горнолыжному спорту Арес Масип накрыло лавиной возле города Симд-де-л’Ортель в Андорре. Об этом сообщает телерадиокомпания BBC.

Инцидент произошел в зоне с низкой лавинной опасностью. Девушку накрыло лавиной, когда она каталась в горах на высоте примерно 2 400 метров. Вместе с ней была ее собака, которая тоже оказалась под снежной массой.

При этом сама Масип рассказала, что хорошо знала место, где находилась.

"Хорошо помнить, что нулевого риска просто не существует", – написала лыжница на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Ранее сход лавины произошел на горнолыжном курорте Тетнулди в регионе Сванети в Грузии. По данным СМИ, снежная масса накрыла десятки туристов, среди которых оказались россияне. Выяснилось, что пострадали два человека.

Инструктор курорта Ирина Осина уточнила, что граждане России не получили травм в результате произошедшего. По ее словам, снежная масса засыпала гражданку Грузии. После спасения девушки госпитализация ей не потребовалась.

В Эстонии на группу туристов обрушились глыбы льда с водопада

происшествияза рубежом

