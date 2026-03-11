Фото: AP Photo/Hussein Malla

Корпус стражей исламской революции (КСИР) провел самую мощную волну ударов по объектам США и Израиля с начала конфликта. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на иранскую гостелерадиокомпанию IRIB.

Операция сопровождалась более чем трехчасовыми ракетными ударами и крупнейшим в истории развертыванием сверхтяжелых ракет "Хоррамшахр".

В ходе атаки была поражена спутниковая станция неподалеку от Тель-Авива. Также под удар попали военные цели в Хайфе и Западном Иерусалиме.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 28 февраля, когда Израиль и США нанесли первые удары по Ирану. В ответ на это Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция против Ирана будет завершена в скором времени. Он назвал ее "краткосрочной экскурсией", необходимой , чтобы избавиться от "некоторых лиц".

Вместе с тем власти Ирана потребовали от американской стороны определенных гарантий для возобновления дипломатического процесса. СМИ также сообщали, что Тегеран отказался от всех предложений стран, попытавшихся выступить посредниками на переговорах о прекращении огня.