Пять альпинистов погибли при сходе лавины в Альпах

Фото: tagesschau.de

Пять альпинистов стали жертвами схода лавины в Южном Тироле на севере Италии. Об этом сообщает Tagesschau.

"По данным итальянской горноспасательной службы, погибшими оказались отец и его 17-летняя дочь", – уточнило издание.

Две группы немецких альпинистов также попали под лавину накануне. Первая состояла из трех человек. Все они погибли. Их тела обнаружили в районе горного массива Ортлер. Во второй группе выжили двое, их вертолетом доставили в больницу.

Ранее турист сорвался со скалистого мыса Скрипер на Большой Байкальской тропе. Трагедия произошла около поселка Большие Коты в пади Сенной. Тело 50-летнего туриста вытащили местные спасатели и передали полиции. Работы проходили семь часов в труднодоступной местности.

До этого группа туристов из Москвы попала под камнепад во время восхождения на Эльбрус. В их составе было 8 человек. Они остановились на отдых из-за акклиматизации и не поднимались в гору. В это время сорвавшийся с вершины камень ударил одну из туристок. Ее эвакуировали на поляну Азау и передали бригаде медиков.

