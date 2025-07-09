Турист погиб на Большой Байкальской тропе

Видео: телеграм-канал "МЧС Иркутской области"

Турист сорвался со скалистого мыса Скрипер на Большой Байкальской тропе, сообщили в телеграм-канале ГУ МЧС по Иркутской области.

Трагедия произошла около поселка Большие Коты в пади Сенной. Тело 50-летнего туриста вытащили местные спасатели и передали полиции. Работы проходили семь часов в труднодоступной местности. Спасатели воспользовались альпинистским снаряжением.

Специалисты напомнили, что туристам необходимо соблюдать осторожность. Во время переходов и прогулок по сложным тропам нужно учитывать крутизну и высоту маршрута, непогоду и специализированную одежду. Для обеспечения большей безопасности на тропах туристам посоветовали заранее регистрировать свои группы и держать наготове телефоны для вызова МЧС.

Ранее в Мурманской области спасли семь туристов. Они попали в буран, который снес палатки. Спасатели отправились к туристам на снегоходах в связи с непогодой. Группа была вывезена. Медицинская помощь никому не потребовалась.