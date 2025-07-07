Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 июля, 07:45

Происшествия

Новости регионов: еще одну группу туристов спасли в Мурманской области

Новости регионов: еще одну группу туристов спасли в Мурманской области

Матч Юношеской футбольной лиги завершился массовой дракой

Во Франции умер хирург, якобы знавший тайну жены Макрона

Российский футболист Смолов публично извинился за драку в кафе

Новости мира: число погибших при наводнении в Техасе превысило 80 человек

Новости мира: израильская армия ночью атаковала Йемен

Новости регионов: прокуратура начала проверку блогера Магомедова

Новости регионов: пьяный водитель насмерть сбил девочку в Саратовской области

Грузовик загорелся на строительной площадке в Коммунарке

Новости регионов: 9 человек госпитализированы после жесткой посадки Ан-2 в Забайкалье

В Хибинах Мурманской области спасли еще одну группу туристов. Семь человек попали в буран, их палатки начало сносить ветром. Люди запросили помощь сотрудников МЧС, однако из-за непогоды вертолет не смог вылететь, и спасатели выдвинулись на вездеходе. Медпомощь пострадавшим не понадобилась.

Тем временем в Саратовской области задержали водителя, сбившего пешеходов на тротуаре. ДТП произошло в Энгельсе. Как сообщили в СКР, водитель был в нетрезвом состоянии и пытался уйти от столкновения с грузовиком на встречной полосе. Его занесло, и на скорости он вылетел на тротуар и сбил пешеходов, а потом попытался скрыться. В результате аварии погибла 15-летняя девочка, еще два человека пострадали. Их доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиятуризмДТПрегионывидеоДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика