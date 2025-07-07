Новости регионов: еще одну группу туристов спасли в Мурманской области

В Хибинах Мурманской области спасли еще одну группу туристов. Семь человек попали в буран, их палатки начало сносить ветром. Люди запросили помощь сотрудников МЧС, однако из-за непогоды вертолет не смог вылететь, и спасатели выдвинулись на вездеходе. Медпомощь пострадавшим не понадобилась.

Тем временем в Саратовской области задержали водителя, сбившего пешеходов на тротуаре. ДТП произошло в Энгельсе. Как сообщили в СКР, водитель был в нетрезвом состоянии и пытался уйти от столкновения с грузовиком на встречной полосе. Его занесло, и на скорости он вылетел на тротуар и сбил пешеходов, а потом попытался скрыться. В результате аварии погибла 15-летняя девочка, еще два человека пострадали. Их доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело.

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