Минобороны Израиля заявило о начале операции против йеменского движения "Ансар Алла"

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Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о проведении новой военной операции "Черный флаг" против йеменского мятежного движения "Ансар Алла", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Кац подтвердил удары Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля по целям в портах Ходейда, Ас-Салиф и Рас-Иса, по электростанции Рас-Катиб и судну Galaxy Leader, которое было захвачено членами движения около двух лет назад.

По информации местных СМИ, всего было нанесено 20 ракетных ударов.

Ранее йеменский телеканал Al Masirah сообщил, что Израиль нанес несколько ракетных ударов по порту Ходейда на западе страны. На месте происшествия были слышны взрывы, очевидцы сообщали о пожаре.

До этого члены движения "Ансар Алла" нанесли удар по израильскому аэропорту Бен-Гурион с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты. По информации Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), ракету удалось перехватить.