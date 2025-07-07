Al Masirah: Израиль нанес авиаудары по Йемену

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Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли несколько ракетных ударов по порту Ходейда на западе Йемена, сообщает телеканал Al Masirah.

По информации СМИ, вблизи порта слышны мощные взрывы, на месте происшествия возник пожар. Отмечается, что объект находится под контролем мятежного движения "Ансар Аллах".

Ранее, 6 июля, йеменские хуситы нанесли удар по израильскому аэропорту Бен-Гурион с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), ракету удалось перехватить и ликвидировать.

Также члены движения "Ансар Аллах" заявляли об атаке на аэропорт Бен-Гурион. В сторону воздушной гавани были выпущены две баллистические ракеты. Одна из них достигла своей цели.