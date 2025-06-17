Хуситы заявили, что вмешаются в конфликт между Ираном и Израилем

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Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" собираются вмешаться в конфликт между Ираном и Израилем, поддержав Исламскую Республику. Об этом сообщает Al Jazeera, ссылаясь на члена политбюро движения Мухаммеда аль-Бухейти.

Он заявил, что Израиль перешел все "красные линии", нацелившись на ядерные объекты Ирана. Хуситы поддержат Тегеран в отражении атак так же, как поддержали сектор Газа, добавил аль-Бухейти.

Глава Генштаба Вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави ранее призвал жителей Тель-Авива и Хайфы покинуть города. Он заявил, что Иран пока не прибегал к серьезным операциям против Израиля. Действия до настоящего времени были предупреждением в целях сдерживания противника.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию "Восстающий лев", которая нацелена против иранской ядерной программы. В ответ Иран атаковал израильскую территорию, нанеся удары по военным и инфраструктурным объектам, в том числе по нефтеперерабатывающему заводу.

По данным СМИ, вечером 17 июня Вооруженные силы Ирана запустили новую волну баллистических ракет по израильской территории. Запуск был произведен силами корпуса стражей исламской революции (КСИР).