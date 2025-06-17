Иран опроверг сообщения об убийстве экс-президента страны Ахмадинежада

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Сведения об убийстве бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада не соответствуют действительности. Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на офис экс-лидера страны.

Немногим ранее СМИ заявляли, что экс-президента Ирана, вероятно, убили в результате покушения на улице в Тегеране. Издания отмечали, что жена и два его сына погибли вместе с ним.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 13 июня, когда Израиль ударил по иранским военным и ядерным объектам. В ответ на это Тегеран нанес удары по израильской территории, атаковав ряд военных и инфраструктурных объектов.

Обстрелы привели к тому, что Тель-Авив оказался полностью парализован. Местные жители стали проводить большую часть времени в убежищах, а иностранные дипломаты, сотрудники посольств и сами граждане – покидать государство.

Как заявил президент США Дональд Трамп, Иран должен безоговорочно капитулироваться. По его словам, Штаты не хотят, чтобы ракеты били по мирным и американским гражданам. Он также подчеркнул, что Америка полностью установила контроль над воздушным пространством Ирана.