Tasnim: Иран запустил новую волну ракет в сторону Израиля

Фото: ТАСС/Zuma

Вооруженные силы Ирана запустили новую волну баллистических ракет по израильской территории. Об этом сообщает Tasnim.

По данным агентства, запуск был произведен силами корпуса стражей исламской революции.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 13 июня, когда Израиль ударил по иранским военным и ядерным объектам. Из-за атак в том числе была уничтожена наземная часть завода, где шла работа по обогащению урана.

В ответ на это Тегеран нанес удары по израильской территории, атаковав ряд военных и инфраструктурных объектов, включая нефтеперерабатывающий завод.

По последним данным, более 647 человек пострадали в Израиле в результате ракетных обстрелов со стороны Ирана, погибли 24 человека. Кроме того, по меньшей мере 120 женщин и детей получили ранения в результате ударов Израиля по Ирану.