Глава МАГАТЭ заявил об уничтожении части завода, где Иран обогащал уран

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Надземная часть завода в Натанзе, где Иран занимался разработкой обогащенного до 60% урана, уничтожена. Об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на заседании Совбеза ООН, трансляция которого велась в эфире на портале организации.

Кроме того, была уничтожена электроинфраструктура завода – распределительная подстанция, здание основного электроснабжения, система аварийного питания и резервные генераторы.

Гросси также уточнил, что признаков физической атаки на подземное помещение с каскадами центрифуг, где находятся части экспериментального и основного завода по обогащению топлива, нет. Однако он предположил, что отключение электричества, которое питает каскады, могло повредить центрифуги.

Помимо этого, глава МАГАТЭ рассказал о найденном радиологическом и химическом загрязнении на ядерных объектах в Натанзе, которые можно контролировать при помощи мер защиты.

Гросси также указал, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке вызывает глубокую обеспокоенность. По его словам, удары по ядерным объектам никогда не должны наноситься, независимо от контекста или обстоятельств. Он объяснил, что такие атаки могут угрожать людям и окружающей среде.

"Такие атаки сопряжены с серьезными последствиями для ядерной безопасности <...>, а также для региональных и международных мира и безопасности", – отметил глава МАГАТЭ.

Именно поэтому он выразил свою готовность в том, чтобы направить экспертов в Иран для обеспечения безопасности на ядерных объектах. При этом он предложил свою кандидатуру для поездки в республику, чтобы ядерная инфраструктура использовалась в мирных целях.

Израиль начал операцию "Восходящий лев" в ночь на 13 июня, атаковав военные и ядерные объекты Ирана. В результате погибли начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери, командующий штабом ПВО Голям Али Рашид и глава КСИР Хосейн Салами, а также несколько физиков-ядерщиков.

Днем Израиль атаковал вновь ядерные объекты Ирана и окрестности городов Тебриз и Шираз, а также город Керманшах и район аэропорта Тебриза.

Вечером Израиль атаковал иранский ядерный центр Фордо. Мощные взрывы также наблюдались в городе Исфахан в центре Ирана, где находится несколько военных объектов, а также в городах Карадж и Мохаммадшахр. От этих ударов в иранской провинции Восточный Азербайджан погибло 19 человек, еще 35 граждан пострадали. Кроме того, от ударов по жилым районам Тегерана погибли не менее 78 человек, еще 329 пострадали.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал ответить на атаки Израиля. Именно поэтому иранские военные начали операцию под названием "Правдивое обещание-3", атаковав десятки израильских военных объектов и авиабаз. Журналисты выяснили, что иранская сторона выпустила около 150–200 ракет.

В результате пять человек пострадали. Кроме того, силы ПВО Ирана сбили несколько израильских военных истребителей, в том числе два судна F-35. По данным СМИ, летчица одного из самолетов была взята в плен. Ракеты также дважды атаковали здание Минобороны Израиля.

