Tasnim: ядерный центр Фордо вновь подвергся удару Израиля

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Вооруженные силы Израиля вновь атаковали иранский ядерный центр Фордо, который находится неподалеку от города Кум в центре Ирана. Об этом сообщает агентство Tasnim.

По данным портала, было нанесено два ракетных удара. Однако журналисты уточняют, что никаких повреждений не было выявлено. Кроме того, агентство Mehr сообщило о мощном взрыве в городе Исфахан в центре Ирана, где находится несколько военных объектов.

Также звуки взрывов слышны в иранских городах Карадж и Мохаммадшахр. Между тем, как сообщает телеканал Press TV, над Тегераном силы противовоздушной обороны (ПВО) Ирана отразили атаку ракет, дронов и БПЛА, которые были выпущены Израилем.

В свою очередь, армия обороны Израиля обнаружила, что в сторону их территории была запущена ракета из Йемена. Для ее перехвата были задействованы системы ПВО, сказано в телеграм-канале ЦАХАЛ. В результате снаряд упал в районе города Хеврон на Западном берегу реки Иордан.

Агентство Fars со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям провинции заявляет, что от атак Израиля в иранской провинции Восточный Азербайджан погибло 19 человек, еще 35 граждан пострадали.

Погибнуть мог и командующий силами "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Эсмаил Каани, уточняет газета New York Times со ссылкой на источники. СМИ также сообщали, что от израильских ударов по жилым районам Тегерана погибли не менее 78 человек, еще 329 пострадали.

Израиль начал операцию "Восходящий лев" в ночь на 13 июня, атаковав военные и ядерные объекты Ирана. В результате погибли начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери, командующий штабом ПВО Голям Али Рашид и глава КСИР Хосейн Салами, а также несколько физиков-ядерщиков.

Спустя время Израиль нанес удар по иным иранским ядерным объектам и окрестностям городов Тебриз и Шираз, а также атаковал город Керманшах и район воздушной гавани Тебриза. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал ответить на данные атаки.

