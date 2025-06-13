Не менее 8 человек погибли при атаке Израиля по провинции Восточный Азербайджан

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Не менее 8 человек погибли в результате израильских атак по иранской северо-западной провинции Восточный Азербайджан и городу Тебриз. Об этом сообщил глава управления по чрезвычайным ситуациям при губернаторе провинции Маджид Фарши, передает агентство ISNA.

Он уточнил, что пострадали во время израильских ударов 12 человек.

Между тем район воздушной гавани Тебриза в Иране во второй раз за сутки подвергся ракетным ударам со стороны Израиля. Иных подробностей агентство Fars не привело.

Также, как сообщает агентство Mehr, новые взрывы прогремели в городе Керманшах на западе Ирана.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию под названием "Восходящий лев" в ночь на 13 июня. Военные нанесли удары по военным и ядерным объектам Ирана.

В результате погибли начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери, командующий штабом ПВО Голям Али Рашид и глава КСИР Хосейн Салами, а также несколько физиков-ядерщиков.

Также Израиль атаковал ядерные объекты и окрестности городов Тебриз и Шираз в Иране. Верховный лидер республики аятолла Али Хаменеи пообещал ответить на данные удары.

