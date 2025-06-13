Верховный лидер Ирана назвал преступлением удары Израиля и пообещал дать жесткий ответ

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Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании к гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по иранской территории. Об этом сообщает агентство Fars.

Иранский лидер подчеркнул, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба" и он ее обязательно получит. Также лидер подтвердил, что в результате ударов погибли иранские ученые и высокопоставленные военнослужащие.

Кроме того, Али Хаменеи заявил, что дает свободу действий вооруженным силам Ирана в вопросе ответа на удары Израиля.

Израиль нанес ракетные удары по территории Ирана в ночь на пятницу, 13 июня. По сообщениям СМИ, в результате ударов могли погибнуть командующий Корпуса стражей иранской революции (КСИР) Хосейн Салами и несколько высокопоставленных офицеров. Также поступает информация о смерти физиков-ядерщиков, работавших над обогащением урана.

Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что ведущие физики-ядерщики Ирана и объект по обогащению урана в Натанзе были среди целей ударов ВВС Израиля по Ирану. Он подчеркнул, что вооруженные силы страны нанесли удар "в сердце" иранской программы ядерного обогащения и его ядерной оружейной программы.