Глава комиссии нацбезопасности Ирана подтвердил удары Израиля по ядерным объектам страны

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Израиль провел атаки по ряду территорий Ирана, в том числе по ядерным и военным объектам. Об этом заявил глава комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Азизи в интервью агентству Sharq.

Он отметил, что на данный момент масштабы израильских ударов по этим объектам уточняются. Также политик подчеркнул, что Иран вскоре даст решительный ответ Израилю.

ВВС Израиля нанесли ракетный удар с воздуха по территории Ирана в ночь на пятницу, 13 июня. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вооруженные силы страны нанесли удар "в сердце" иранской программы ядерного обогащения и его ядерной оружейной программы.

Также в СМИ поступила информация о возможной гибели командующего Корпуса стражей иранской революции (КСИР) Хосейн Салами и несколько высокопоставленных офицеров. Кроме того, могли погибнуть иранские физики-ядерщики.