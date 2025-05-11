NBC News: отношения Трампа и Нетаньяху ухудшились из-за разногласий по Ирану и Газе

Фото: 123RF/argus456

Отношения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в последнее время стали напряженными из-за их разных позиций по вопросам Ирана и Палестины. Об этом сообщает NBC News.

По данным телеканала, Нетаньяху хочет добиться физического уничтожения ядерных объектов Ирана, при этом Трамп настроен на заключение соглашения с Тегераном по ядерной программе. Данный вопрос вызывает наибольшую напряженность между США и Израилем, поскольку Нетаньяху выражал мнение, что переговоры с иранской стороной являются "пустой тратой времени".

Кроме того, в вопросе сектора Газа глава Белого дома требует установления режима прекращения боевых действий, считая боевые действия Израиля в анклаве "напрасным трудом". Однако израильский премьер-министр считает, что военную операцию необходимо продолжить.

Помимо этого, Нетаньяху, по информации телеканала, был шокирован соглашением о прекращении огня между США и мятежным йеменским движением "Ансар Аллах" (хуситы).

Ранее глава иранского МИД Аббас Аракчи по итогам консультаций с США в Маскате заявил, что позиции Ирана и Соединенных Штатов по итогам четвертого раунда переговоров сблизились. Тегеран может скорректировать уровень обогащения урана для того, чтобы выстроить с Вашингтоном доверительные отношения, добавил иранский министр.

По его словам, следующий раунд переговоров по иранской ядерной программе пройдет примерно через неделю.