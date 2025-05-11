МИД Ирана: позиции Тегерана и Вашингтона по итогам 4-го раунда переговоров сблизились

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Позиции Ирана и Соединенных Штатов по итогам четвертого раунда переговоров сблизились. Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи по итогам консультаций с США в Маскате.

"Четвертый раунд переговоров был более серьезным и откровенным, чем предыдущие три", – приводит слова иранского министра телеканала IRIB.

Аракчи также отметил, что Тегеран может скорректировать уровень обогащения урана для того, чтобы выстроить с Вашингтоном доверительные отношения.

По его словам, следующий раунд переговоров по иранской ядерной программе пройдет примерно через неделю.

В свою очередь, министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди, который выступал посредником в процессе ирано-американских переговоров, заявил, что страны обсуждали "полезные и оригинальные идеи".

"В ходе дискуссий высказывались полезные и оригинальные идеи, отражающие общее стремление достичь достойного соглашения. Пятый раунд переговоров состоится после того, как обе стороны проконсультируются со своими лидерами", – написал министр в соцсети X.

Первая встреча Ирана и США по поводу иранской ядерной программы и снятия американских санкций с республики прошла в Маскате 12 апреля. Переговоры оказались конструктивными и позитивными, по словам обеих сторон.

Второй раунд непрямых переговоров между Ираном и США состоялся в Риме 19 апреля. Встреча длилась около четырех часов.

Третий раунд переговоров прошел в Омане. Американским и иранским делегациям удалось конкретизировать детали относительно ожиданий и требований двух сторон по будущему соглашению.