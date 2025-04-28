Трамп заявил, что почти уверен в возможности заключения сделки с Ираном

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп почти полностью уверен в том, что его команда сможет заключить сделку с Ираном касательно ядерной программы этой страны. Об этом глава Белого дома сообщил журналистам.

"Что касается ситуации с Ираном, то думаю, что у нас все идет очень хорошо. Полагаю, что соглашения удастся достичь. Это произойдет, я почти уверен, что это произойдет. Ну, у нас будет что-то, и нам не придется начинать бомбить все вокруг", – цитирует Трампа ТАСС.

Первая встреча Ирана и США по поводу ядерной программы Ирана и снятия санкций США с республики прошла в Маскате 12 апреля. Переговоры оказались конструктивными и позитивными, по словам обеих сторон.

Второй раунд непрямых переговоров между Ираном и США состоялся в Риме 19 апреля. Встреча, организованная при посредничестве главы МИД Омана Бадра аль-Бусаиди, длилась более четырех часов.