Трамп сообщил об "очень хороших" встречах по Украине и Ирану

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Американский президент Дональд Трамп сообщил об "очень хороших" встречах в рамках урегулирования кризиса на Украине и переговоров с Ираном по ядерной программе.

"В течение следующих трех дней я предоставлю полную информацию, но у нас были очень хорошие встречи по Украине, России. У нас были действительно хорошие встречи, кстати, и по Ирану тоже", – передает РИА Новости слова Трампа.

В свою очередь, иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что страна готова заключить с США ядерную сделку на равных условиях, а также если будут соблюдаться национальные интересы Исламской Республики.

Первая встреча Ирана и Соединенных Штатов по ядерному вопросу и снятию санкций состоялась в Маскате 12 апреля. Переговоры оказались конструктивными и позитивными, считают обе стороны.

Второй раунд непрямых переговоров прошел в Риме 19 апреля. Встреча длилась свыше четырех часов. Следующие переговоры, как писали СМИ, ожидаются в Женеве и Омане.