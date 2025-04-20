Guardian: Иран и США продолжат переговоры в Женеве и Омане

20 апреля, 17:39Политика
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Следующие два раунда переговоров между Ираном и США пройдут в Женеве и Омане. Об этом пишет британская газета Guardian со ссылкой на источники.
По данным издания, первые формальные переговоры между США и Ираном пройдут в Женеве на следующей неделе. При этом, как отмечал представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, третий раунд состоится в субботу, 26 апреля.
"Дальнейшие формальные переговоры пройдут в Женеве, за ними последует еще одна дипломатическая встреча на высоком уровне на следующих выходных в Омане", – говорится в материале.
Первая встреча Ирана и США по поводу ядерной программы Ирана и снятия санкций США с республики прошла в Маскате 12 апреля. Переговоры оказались конструктивными и позитивными, по словам обеих сторон.
Второй раунд непрямых переговоров между Ираном и США состоялся в Риме 19 апреля. Встреча, организованная при посредничестве главы МИД Омана Бадра аль-Бусаиди, длилась более четырех часов.
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