Guardian: Иран и США продолжат переговоры в Женеве и Омане

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Следующие два раунда переговоров между Ираном и США пройдут в Женеве и Омане. Об этом пишет британская газета Guardian со ссылкой на источники.

По данным издания, первые формальные переговоры между США и Ираном пройдут в Женеве на следующей неделе. При этом, как отмечал представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, третий раунд состоится в субботу, 26 апреля.

"Дальнейшие формальные переговоры пройдут в Женеве, за ними последует еще одна дипломатическая встреча на высоком уровне на следующих выходных в Омане", – говорится в материале.

Первая встреча Ирана и США по поводу ядерной программы Ирана и снятия санкций США с республики прошла в Маскате 12 апреля. Переговоры оказались конструктивными и позитивными, по словам обеих сторон.

Второй раунд непрямых переговоров между Ираном и США состоялся в Риме 19 апреля. Встреча, организованная при посредничестве главы МИД Омана Бадра аль-Бусаиди, длилась более четырех часов.