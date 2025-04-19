IRIB: второй раунд непрямых переговоров между Ираном и США завершился в Риме

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Второй раунд непрямых переговоров между Ираном и США, посвященных иранской ядерной программе Тегерана, завершился в Риме, передает иранское госагентство IRIB.

Встреча, организованная при посредничестве главы МИД Омана Бадра аль-Бусаиди, длилась более четырех часов, отмечается в материале.

В свою очередь, издание Mehr уточняет, что переговоры были конструктивными, благодаря чему в ближайшее время, скорее всего, состоятся новые встречи между двумя странами.

Консультации проходили в резиденции посла Омана на севере Рима. Участниками стали вице-президент США Джей Ди Вэнс, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

При этом первая встреча Ирана и США по этому вопросу, а также обсуждению снятия американских санкций с республики прошла в Маскате 12 апреля. Переговоры оказались конструктивными и позитивными, по словам обеих сторон.

Комментируя сообщения об этих контактах, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона готова стать гарантом соглашения между Ираном и Штатами, но это будет зависеть от их дальнейших переговоров.