IRIB: второй раунд переговоров между США и Ираном проходит в Риме

Фото: 123RF/fabrikacrimea

Второй раунд переговоров представителей США и Ирана проходит в Риме. Диалог сторон посвящен урегулированию кризиса, возникшего вокруг ядерной программы Тегерана, сообщила иранская гостелерадиокомпания (IRIB).

Уточняется, что консультации проводятся в резиденции посла Омана. Вместе с тем участие во встрече принимает генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, отметили в МИД Италии.

"Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни встретился сегодня с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи и генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, которые находятся в Риме для участия во втором раунде переговоров между США и Ираном", – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Первая встреча представителей Ирана и США по данному вопросу состоялась в оманской столице Маскате 12 апреля. Стороны обменялись мнениями по поводу ядерной программы и снятия американских санкций с республики.

Позже в МИД Ирана заявили, что прошедшие переговоры оказались конструктивными. В свою очередь, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф, который принимал участие в этой встрече, назвал ее позитивной и конструктивной.

Комментируя сообщения об этих контактах, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона готова стать гарантом соглашения между Ираном и Штатами, но это будет зависеть от их дальнейших переговоров.

