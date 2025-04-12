Спецпосланник Трампа назвал переговоры с Ираном позитивными и конструктивными

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Спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стивен Уиткофф охарактеризовал прошедшие в оманской столице Маскате непрямые переговоры Ирана и США как позитивные и конструктивные. Об этом сообщает Белый дом, передает РИА Новости.

Штаты выразили признательность Султанату Оман за поддержку данной инициативы. В Белом доме указали, что диалог Уиткоффа с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи стал важным шагом в достижении взаимовыгодного результата.

Кроме того, как сказано в заявлении, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку передал Аракчи инструкции от Трампа, в которых американский лидер указал на необходимость урегулирования разногласий между двумя странами путем дипломатии.

Между тем глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди заявил в соцсети X, что их страна продолжит взаимодействовать как с США, так и с Ираном для того, чтобы достичь глобального и регионального мира. Он также указал, что прошедшие переговоры позволили сблизить точки зрения двух государств.

Второй раунд переговоров на дипломатическом уровне запланирован 19 апреля в Омане, добавил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, чьи слова передает иранское госагентство SNN. По его словам, стороны обсудят на этой встрече границы возможного соглашения с Штатами.

"Ни мы, ни другая сторона не желаем бесцельных переговоров, переговоров ради переговоров и бессмысленной траты времени. Обе стороны признали, что хотят прийти к соглашению в самое ближайшее время", – заключил Аракчи.

Непрямые переговоры Ирана и США прошли 12 апреля. По данным иранского МИД, стороны при посредничестве главы министерства иностранных дел Омана обменялись мнениями правительств по поводу ядерной программы республики, а также снятия санкций с Ирана.

