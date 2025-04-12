Переговоры Ирана и США завершены в Омане

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Непрямые переговоры Ирана и США завершены в оманской столице Маскате. Об этом сообщает пресс-служба иранского МИД.

По данным ведомства, стороны при посредничестве главы МИД Омана обменялись мнениями правительств по поводу ядерной программы Ирана и снятия санкций США с республики. Министерство охарактеризовало непрямые переговоры иранской и американской делегаций как конструктивные. По их мнению, разговор был основан на взаимном уважении.

Ведомство также уточняет, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф после переговоров на протяжении нескольких минут беседовали о чем-то в присутствии представителя Омана, а затем договорились продолжить диалог через неделю.

Ранее в российском МИД отмечали, что положение дел на Ближнем Востоке, а также ситуация вокруг иранской ядерной программы не только не стабилизируется, но и становится хуже из-за "неконструктивной позиции" Запада.

Однако, по данным СМИ, президент США Дональд Трамп готов пойти на уступки ради того, чтобы достичь результата в ядерной сделке с Ираном.

