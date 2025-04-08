Замглавы МИД РФ Руденко: атаки США на Иран грозят тяжелыми последствиями

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Возможная атака США на Иран повлечет за собой плачевные последствия для региона, считает замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Дипломат уточнил, что Россия прилагает все усилия, чтобы избежать подобного развития событий, так как не стремится к вовлечению в еще один конфликт.

"Но тем не менее, действительно, такие возможности есть, и думаю, что все, что нужно, нашим правительством будет предпринято", – цитирует Руденко РИА Новости.

При этом политик подчеркнул, что Россия не обязана оказывать военную помощь Ирану в случае атаки со стороны США согласно новому соглашению о партнерстве. Он напомнил, что документ не является договором о военном союзе.

"Но в договоре есть и другие статьи, касающиеся развития военно-технического сотрудничества и военного взаимодействия. Такое сотрудничество активно развивается", – добавил замглавы МИД РФ.

Вместе с тем российская сторона готова оказать поддержку в переговорах между США и Ираном, уточнил Руденко, напомнив, что Москва всегда стремится оказать поддержку в разрешении любых кризисных ситуаций и конфликтов.

"В настоящее время проходят переговоры в Омане при посредничестве Омана между США и Ираном, и мы надеемся, что наших усилий не потребуется. Но если возникнет необходимость, конечно, мы окажем все возможное содействие", – заключил дипломат.

Переговоры между Вашингтоном и Тегераном состоятся в Омане 12 апреля, заявлял ранее американский лидер Дональд Трамп, добавив, что они пройдут "почти на высшем уровне".

Основными переговорщиками станут глава МИД Ирана Аббас Аракчи и спецпосланник президента США Стив Уиткофф. При этом сама встреча пройдет не напрямую, а с участием министра иностранных дел Омана Бадра бен Хамада бен Хамуда Аль-Бусаиди.

До анонсирования встречи глава Белого дома угрожал Ирану "невиданными" бомбардировками в случае отказа от ядерного соглашения. В ответ заместитель главы Корпуса стражей Исламской революции заявил, что Иран пересмотрит свою ядерную программу, если угрозы будут реализованы, и что действия США могут "вывести атомную промышленность Ирана на новый уровень".