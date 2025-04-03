Иран может пересмотреть оборонную доктрину при реализации угроз против ядерной программы

Фото: 123RF/bornamir

Иран пересмотрит свою оборонную доктрину и ядерную программу, если против страны будут реализованы угрозы. Об этом заявил заместитель главы Корпуса стражей исламской революции по политическим вопросам генерал Ядолла Джавани.

"В случае реализации угроз против (иранской. – Прим. ред.) ядерной программы, Иран пересмотрит оборонную доктрину и суть своей ядерной программы. Сущность этого пересмотра предельно ясна", – приводит его слова ТАСС.

Генерал утверждает, что действия США способны "вывести атомную промышленность Ирана на новый уровень".

Ранее президент США Дональд Трамп угрожал Ирану "невиданными" бомбардировками, если страна откажется от соглашения по ядерной программе. Кроме того, глава Штатов направлял верховному лидеру Ирана Али Хаменеи письмо, в котором предложил провести переговоры по поводу ядерной программы Исламской Республики.

По данным СМИ, в администрации Трампа рассматривают вариант в случае отказа Ирана от ядерной сделки "уничтожить его к сентябрю". Израиль и США также готовы совместно нанести удары по ядерным объектам исламской республики, если Тегеран не возобновит переговоры по ядерной сделке.