DM: США и Израиль могут начать бомбить Иран из-за ядерной программы

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США и Израиль могут начать бомбить Иран, чтобы предотвратить потенциальную опасность, связанную с разработкой ядерной программы. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Daily Mail.

Источники издания утверждают, что американский президент Дональд Трамп совместно с Израилем намерен бомбить Иран, чтобы окончательно ликвидировать опасность, которую представляет собой программа.

При этом в материале отмечается, что заявления о возможном военном конфликте по этой причине уже звучали. Теперь есть основания полагать, что США и Израиль не ограничатся лишь угрозами и демонстрацией силы, подчеркнули журналисты.

Кроме того, ранее Трамп угрожал Ирану "невиданными" бомбардировками, если страна откажется от соглашения по ядерной программе. Кроме того, глава Штатов направлял верховному лидеру Ирана Али Хаменеи письмо, в котором предложил провести переговоры по поводу ядерной программы Исламской Республики.

При этом верховный лидер заявил, что не может вести с США переговоров, так как Штаты уже однажды обманули их. По его словам, речь идет о невыполнении условий ядерной сделки с США, которая не сняла санкции против Ирана, а после расторгла соглашение в одностороннем порядке.