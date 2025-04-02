Глава МАГАТЭ рассчитывает посетить Иран до конца месяца

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Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует посетить Тегеран до конца апреля для обсуждения вопросов, связанных с иранской ядерной сделкой. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Мы рассматриваем дату (поездки. – Прим. ред.), которая состоится в ближайшие недели", – заявил Гросси, уточнив на вопрос о сроках, что визит, вероятно, состоится в апреле.

Кроме того, генеральный директор международного агентства не исключил возможности своего визита в Россию в мае.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "невиданными" бомбардировками, если их страна откажется от соглашения по ядерной программе.

В марте американский лидер отправил верховному лидеру Ирана письмо, в котором предложил провести переговоры по поводу ядерной программы Исламской Республики.

При этом верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи сообщал, что не может вести с американской стороной никаких переговоров, так как Штаты уже однажды обманули их. Речь, по его словам, идет о невыполнении условий ядерной сделки с США, которая не сняла санкции против Ирана, а после расторгла соглашение в одностороннем порядке.