02 апреля, 05:33Политика
Глава МАГАТЭ рассчитывает посетить Иран до конца месяца
Фото: ТАСС/EPA/FRANCK ROBICHON
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует посетить Тегеран до конца апреля для обсуждения вопросов, связанных с иранской ядерной сделкой. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС.
"Мы рассматриваем дату (поездки. – Прим. ред.), которая состоится в ближайшие недели", – заявил Гросси, уточнив на вопрос о сроках, что визит, вероятно, состоится в апреле.
Кроме того, генеральный директор международного агентства не исключил возможности своего визита в Россию в мае.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "невиданными" бомбардировками, если их страна откажется от соглашения по ядерной программе.
В марте американский лидер отправил верховному лидеру Ирана письмо, в котором предложил провести переговоры по поводу ядерной программы Исламской Республики.
При этом верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи сообщал, что не может вести с американской стороной никаких переговоров, так как Штаты уже однажды обманули их. Речь, по его словам, идет о невыполнении условий ядерной сделки с США, которая не сняла санкции против Ирана, а после расторгла соглашение в одностороннем порядке.