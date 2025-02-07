Верховный лидер Ирана заявил, что с США нельзя вести переговоры

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Иран не может вести с США никаких переговоров, поскольку представители страны однажды уже обманули Тегеран, подчеркнул верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи. Таким образом политик прокомментировал предложение американского президента Дональда Трампа о заключении "отличной сделки" с Ираном.

Он пояснил, что имеет в виду невыполнение условий ядерной сделки со стороны США. В частности, американская сторона не сняла антииранские санкции, а затем расторгла соглашение в одностороннем порядке.

"В 2015 году мы заключили сделку с США, <...> пошли на множество уступок другой стороне. Однако американцы не выполнили условия договора. Тот же человек, который сейчас у власти (Трамп. – Прим. ред.), расторг договор. До его прихода те, с кем договор был заключен (администрация президента США Барака Обамы. – Прим. ред.), не исполняли его", – цитирует Хаменеи ТАСС.

По словам политика, вести переговоры с действующими американскими властями было бы "глупо, неразумно и нечестно". Он также подчеркнул, что в случае агрессии со стороны Штатов Иран, не колеблясь, ответит на эти угрозы. По словам лидера республики, американская сторона угрожает государству. Иран в ответ на это тоже будет угрожать США, резюмировал политик.

Ранее Трамп подписал указ о восстановлении политики максимального давления на Иран. Во время церемонии подписания документа он выразил надежду, что Вашингтону "не придется очень часто им пользоваться". Указ направлен, в частности, на предотвращение получения Ираном ядерного оружия.

