Axios: Байден обсуждал возможность удара по ядерным объектам Ирана

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Действующий президент США Джо Байден в декабре обсуждал со своими помощниками возможность ударить по ядерным объектам Ирана. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники.

Советник по нацбезопасности США Джейк Салливан представлял Байдену варианты потенциальной атаки США на ядерные объекты, если Тегеран предпримет шаги к созданию ядерного оружия до 20 января.

Отмечается, что по итогу встречи президент США так и не принял окончательного решения по этому вопросу.

По данным издания, некоторые помощники Байдена, в том числе Салливан, считают, что ухудшение возможностей ПВО Ирана и ракетного вооружения страны, а также значительное ослабление иранских региональных доверенных лиц повысят шансы на успешный удар и снизят риск ответных действий Тегерана.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее признал, что Соединенные Штаты на протяжении последних 20 лет проводили различные эксперименты, добиваясь смены власти в Иране, однако всего попытки оказались безуспешными.

Власти Ирана допустили, что могут подписать стратегический договор о партнерстве с российской стороной в январе.