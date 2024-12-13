Times of Israel: Израиль начал готовиться к ударам по ядерным объектам Ирана

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Власти Израиля начали готовиться к нанесению ударов по ядерным объектам Ирана. Об этом пишет газета The Times of Israel.

В Армии Израиля полагают, что Иран, изолированный после падения режима Башара Асада в Сирии и ослабления группировки "Хезболла" в Ливане, может ускорить свою ядерную программу и создать ядерное оружие, чтобы заменить средства сдерживания.

По мнению военных, после успешных атак израильской армии по Сирии, открылась возможность для нанесения ударов по Ирану. Там считают, что сирийская система ПВО уничтожена более чем на 80%, что может обеспечить более безопасный проход самолетам для нанесения ударов по Ирану.

Сейчас военные структуры Израиля уже согласовывают возможные варианты действий в отношении Тегерана.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху напрямую обратился с видеопосланием к иранскому народу, в котором пообещал, что мир со "свободным Ираном" наступит "раньше, чем многие думают". Он также заявил, что иранцы страдают под властью угнетающего их и угрожающего Израилю режима.