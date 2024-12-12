12 декабря, 19:18Политика
Трамп не исключил возможности войны США с Ираном
Фото: 123RF/palinchak
Избранный президент США Дональд Трамп не исключил возможности военного конфликта между Штатами и Ираном. Об этом политик заявил в интервью журналу Time, передает RT.
"Случиться может все что угодно. Это очень нестабильная ситуация", – заявил Трамп.
Между тем, по информации газеты New York Times, Иран смягчил свою позицию во внешней политике, стремясь к разрядке напряженности после победы Трампа на президентских выборах.
Однако власти государства опасаются непредсказуемости республиканца, который в свой первый срок проводил политику максимального давления на Иран.
Кроме того, миллиардер и близкий советник Трампа Илон Маск встретился с постпредом Ирана при ООН, чтобы обсудить, как разрядить напряженность между Ираном и США, писали журналисты. Инсайдеры назвали встречу, которая длилась более часа и проходила в секретном месте, "позитивной" и "хорошей новостью".