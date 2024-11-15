NYT: Маск обсудил с постпредом Ирана в ООН снижение напряженности между Ираном и США

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Миллиардер и близкий советник избранного президента США Дональда Трампа Илон Маск встретился с постпредом Ирана при ООН, чтобы обсудить, как разрядить напряженность между Ираном и США. Об этом пишет New York Times.

По словам источников газеты из числа высокопоставленных иранцев, встреча Маска с послом Амиром Саидом Иравани длилась более часа и проходила в секретном месте. Они также назвали встречу "позитивной" и "хорошей новостью".

В материале отмечается, что Маск стал самым влиятельным частным лицом в окружении Трампа.

Американские СМИ ранее сообщали, что Маск принял участие в телефонном разговоре Трампа с украинским главой Владимиром Зеленским. Тогда журналисты отмечали, что участие Маска в беседе политиков может демонстрировать, насколько важную роль он сыграет в будущей администрации избранного президента США.

В то же время, некоторые источники из окружения Трампа заявили телекомпании NBC, что Маск ведет себя так, будто занимает пост сопрезидента США, и стремится, чтобы это стало очевидным для всех. По их словам, бизнесмен отстаивает свои взгляды на будущее президентство Трампа в агрессивной манере и "наступает на пятки" другим единомышленникам политика.

Кроме того, Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами получили должность, возглавив новый государственный департамент по достижению госэффективности США (DOGE).