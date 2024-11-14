NBC: в команде Трампа недовольны, что Илон Маск ведет себя как сопрезидент США

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Американский бизнесмен Илон Маск ведет себя так, будто занимает пост сопрезидента США. Об этом сообщили источники из окружения избранного президента Дональда Трампа телекомпании NBC.

"Маск действует так, словно является сопрезидентом, и стремится, чтобы это стало очевидным для всех", – рассказал один из собеседников.

Он также высказался, что Маск приписывает себе значительную роль в успехе Трампа на прошедших выборах.

Другие источники телеканала заявили, что бизнесмен отстаивает свои взгляды на будущее президентство господина Трампа в агрессивной манере и "наступает на пятки" другим единомышленникам политика. По их словам, в окружении избранного президента США начинаются проявления усталости от влияния Маска и его постоянного присутствия рядом с политиком.

Выборы президента США состоялись 5 ноября. Трамп на следующий день объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом Штатов.

Республиканец уже начал формировать свой будущий кабинет. Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами получили должность, возглавив новый департамент по достижению госэффективности США (DOGE). Название нового департамента аналогично названию криптовалюты DOGE, которую поддерживает предприниматель.

