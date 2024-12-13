Нетаньяху пообещал иранцам "свободный Иран"

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху напрямую обратился с видеопосланием к иранскому народу и заявил, что его страна хочет мира со "свободным Ираном". Об этом сообщает ТАСС.

"Хочу сказать ясно: Израиль хочет мира, мы хотим мира со всеми, кто по-настоящему хочет мира с нами. И я не сомневаюсь, что вы, народ Ирана, знаете это. Я знаю, что так же, как мы хотим мира с вами, вы хотите мира с нами, но вы страдаете под властью режима, который угнетает вас и угрожает нам", – высказался он.

Нетаньяху заявил, что иранский режим боится народа Ирана, но однажды это изменится и иранцы станут свободными.

"Женщины, жизнь, свобода – это будущее Ирана, это мирное будущее, и у меня нет сомнений, что мы воплотим это будущее в жизнь вместе и намного раньше, чем многие думают", – подчеркнул израильский премьер-министр.

Нетаньяху также сказал, что верит в то, что Ближний Восток станет оплотом процветания, прогресса и мира.

Кроме того, премьер-министр Израиля заявил, что иранские власти потерпели неудачу в Ливане и Сирии. По его мнению, это произошло не только потому, что они "некомпетентны и жестоки", а потому что они "стремятся завоевать другие страны, навязать фундаменталистскую тиранию на Ближнем Востоке". Израиль же, как заявил Нетаньяху, хочет лишь защитить свое государство.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Совбез был "более или менее един" в вопросе сохранения территориальной целостности Сирии и важности защиты гражданского населения. Он также заявил, что Москва фиксирует противоречивые заявления Израиля по поводу статуса Голанских высот.

Он отметил, что на данный момент не ясно, какую часть этой территории Израиль считает своей. По его словам, это требует разъяснений, особенно на фоне растущего напряжения в регионе.

До этого также стало известно, что палестинское движение ХАМАС впервые сообщило, что может согласиться на сделку, в рамках которой силы Израиля останутся в Газе после окончания боевых действий. Речь идет о войсках Израиля, которые находятся в Филадельфийском коридоре между Египтом и сектором Газа и коридоре Нецарим, который делит сектор Газа пополам.