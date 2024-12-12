WSJ: ХАМАС может согласиться на присутствие сил Израиля в Газе после окончания боев

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Палестинское движение ХАМАС впервые сообщило, что может согласиться на сделку, в рамках которой силы Израиля временно останутся в Газе после окончания боевых действий. Об этом со ссылкой на посредников пишет газета Wall Street Journal.

По данным источников издания, речь идет о войсках Израиля, которые находятся в Филадельфийском коридоре между Египтом и сектором Газа и коридоре Нецарим, который делит сектор Газа пополам.

"Группировка впервые заявила посредникам, что согласится на сделку, которая позволит израильским силам временно оставаться в Газе, когда прекратятся боевые действия", – указано в сообщении.

В материале отмечается, что ХАМАС также передало список заложников, среди которых есть граждане США, которых оно освободит в случае достижения соглашения о прекращении огня. По данным источников, сейчас Израиль и ХАМАС рассматривают 60-дневный период прекращения огня, в ходе которого будут освобождены до 30 заложников в секторе Газа. Израильская сторона, в свою очередь, выпустит ряд палестинских заключенных и позволит увеличить поток гуманитарной помощи в анклав.

Советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан на этой неделе отправится в Израиль, Египет и Катар, чтобы способствовать заключению соглашения.

Действующий американский президент Джо Байден ранее отмечал, что США и Израиль совместно с посредниками собираются в ближайшие дни добиться перемирия в секторе Газа с условием освобождения заложников. Байден хочет завершить боевые действия в регионе, отстранив движение ХАМАС от власти в Газе.

Избранный президент США Дональд Трамп также планирует добиться урегулирования конфликта в секторе Газа еще до своей инаугурации.

