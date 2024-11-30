Сенатор Грэм заявил, что Трамп хочет урегулировать конфликт в Газе до инаугурации

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Избранный президент США Дональд Трамп хочет добиться урегулирования конфликта в секторе Газа еще до своей инаугурации. Такое заявление сделал сенатор от республиканцев Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов).

Он уточнил, что Трамп желает как можно более скорого заключения сделки о прекращении огня в Газе и освобождения заложников.

"Трамп как никогда серьезно настроен добиться освобождения заложников и поддерживает, чтоб договоренность о прекращении огня включала сделку по заложникам. Он хочет, чтобы это произошло сейчас", – приводит его слова ТАСС.

Грэм заявил, что Трамп хочет, "чтобы убийства прекратились, а бои остановились". Сенатор также выразил надежду на то, что действующая администрация США будет сотрудничать с Трампом по вопросу прекращения огня на Ближнем Востоке.

Ранее действующий президент США Джо Байден заявил, что Штаты и Израиль совместно с посредниками в лице Египта, Катара и Турции собираются в ближайшие дни добиться перемирия в секторе Газа с условием освобождения заложников. Он отметил, что намерен завершить боевые действия на Ближнем Востоке, отстранив движение ХАМАС от власти в анклаве.