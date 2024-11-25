Песков назвал страшным гуманитарным кризисом ситуацию в Газе

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В секторе Газа сегодня происходит страшный гуманитарный кризис, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Потому что гуманитарный кризис не то что набирает обороты, если говорить, например, по Газе, то мы все являемся свидетелями страшнейшего гуманитарного кризиса, который там происходит", – сказал Песков.

По словам представителя Кремля, ситуация в Ливане тоже чрезвычайная.

Ранее свыше 80 человек погибли в результате ударов Израиля по югу и востоку Ливана, а также центру Бейрута. Больше всего человек погибли в центре столицы Ливана. Их число составило 29. В поселениях провинции Баальбек-Хермель на востоке и северо-востоке страны жертвами стали 43 человека.

До этого СМИ сообщали, что в результате израильского обстрела жилого района на севере сектора Газа погибли 57 человек. Кроме того, более 100 человек получили различные ранения. Удар был нанесен в районе больницы Камаль Адван.