24 ноября, 20:00Происшествия
Жертвами израильских ударов по Ливану за сутки стали 84 человека
Фото: AP Photo/Hussein Malla
В результате ударов Израиля по югу и востоку Ливана, а также центру Бейрута за сутки погибли 84 человека. Еще 213 граждан пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на центр экстренных ситуаций Минздрава Ливана.
"Количество жертв с начала израильской агрессии против Ливана возросло до 3 754 человек, ранения получили 15 626 мирных жителей", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, больше всего человек погибли в центре столицы Ливана. Их число составило 29. В поселениях провинции Баальбек-Хермель на востоке и северо-востоке страны жертвами стали 43 человека. На юге Ливана погибли 12 мирных жителей.
Накануне как минимум четыре человека погибли в результате удара израильских военных по жилому дому в центральном районе Бейрута Баста. Еще 23 человека пострадали в результате обстрела.
Ранее самолеты ВВС Израиля нанесли удар по поселку Альмат, который расположен в провинции Кесерван-Джебейль на севере Ливана. Атака привела к гибели 23 людей, среди которых оказалось 3 детей. Израиль выпустил ракеты по дому, в котором жили беженцы из числа сторонников шиитского движения "Хезболла".
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