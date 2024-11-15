Axios: Израиль разрушил сверхсекретный исследовательский ядерный центр в Иране

15 ноября, 17:44Политика
Фото: ТАСС/Zuma
Израиль своим ударом разрушил сверхсекретный исследовательский ядерный центр в Иране. Об этом сообщает Axios со ссылкой на трех американских официальных лиц и израильских чиновников.
Речь идет об израильской атаке в конце октября. Так, во время удара было разрушено сложное оборудование для создания пластиковых взрывчатых веществ, которые окружают уран в ядерном устройстве и являются необходимыми для детонации урана, говорится в материале.
Израильские силы в результате атаки на военные объекты Ирана 26 октября уничтожили весь стратегический оборонный потенциал республики.
Так, бойцы ЦАХАЛ уничтожили все батареи зенитных ракет большой дальности Ирана и радары дальнего обнаружения. Основные повреждения батарей ПВО были зафиксированы в Тегеране и на западе Ирана, откуда запускались баллистические ракеты в сторону еврейского государства.
Новости мира: Израиль атаковал Иран в ночь на 26 октября