Axios: Израиль разрушил сверхсекретный исследовательский ядерный центр в Иране

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Израиль своим ударом разрушил сверхсекретный исследовательский ядерный центр в Иране. Об этом сообщает Axios со ссылкой на трех американских официальных лиц и израильских чиновников.

Речь идет об израильской атаке в конце октября. Так, во время удара было разрушено сложное оборудование для создания пластиковых взрывчатых веществ, которые окружают уран в ядерном устройстве и являются необходимыми для детонации урана, говорится в материале.

Израильские силы в результате атаки на военные объекты Ирана 26 октября уничтожили весь стратегический оборонный потенциал республики.

Так, бойцы ЦАХАЛ уничтожили все батареи зенитных ракет большой дальности Ирана и радары дальнего обнаружения. Основные повреждения батарей ПВО были зафиксированы в Тегеране и на западе Ирана, откуда запускались баллистические ракеты в сторону еврейского государства.

