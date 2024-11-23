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Al Manar: ВВС Израиля нанесли удар по южному пригороду Бейрута

Израиль нанес удар по нескольким районам в южном пригороде Бейрута – СМИ

Фото: depositphotos/KGriff

Боевая авиация Израиля нанесла серию ударов по южному пригороду ливанского Бейрута. Об этом сообщает издание Al Manar.

Уточняется, что удары ЦАХАЛ пришлись на районы Харет-Хрейк, Гхбейри и Шиях. Информация о последствиях обстрела и возможных пострадавших уточняется.

Ранее в результате израильского обстрела жилого района на севере сектора Газа погибли 57 человек. Кроме того, более 100 человек получили различные ранения.

Армия обороны Израиля также заявила, что обнаружила склад оружия и взрывчатку шиитского движения "Хезболла". Тайник был на территории школы в одной из деревень на юге Ливана.

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