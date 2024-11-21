Глава МИД Израиля Саар: МУС утратил легитимность с ордерами на арест Нетаньяху и Галанта

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Международный уголовный суд (МУС) утратил всякую легитимность с выдачей ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главу Минобороны еврейского государства Йоава Галанта, считает министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар.

"Он (МУС. – Прим. ред.) действовал как политический инструмент на службе самых радикальных элементов, стремящихся подорвать мир, безопасность и стабильность на Ближнем Востоке", – написал министр в своем аккаунте в X.

С точки зрения морали, это решение МУС "превращает добро во зло и служит злу", подчеркнул Саар. По его мнению, порядочные страны и люди должны отвергнуть выдачу ордеров.

Кроме того, член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк отметил, что ордеры отвечают интересам Палестины и будущему палестинской проблемы.

Ранее МУС сообщил, что причинами выдачи ордеров являются "предполагаемые" военные преступления Израиля в секторе Газа против человечности. В документе также подчеркнули, что палата предварительного производства МУС отклонила доводы со стороны государства, поданные в соответствии с Римским статутом.

Между тем прокурор МУС Карим Хан потребовал выдать ордеры на арест Нетаньяху и Галанта еще 20 мая, так как посчитал, что эти люди могут быть ответственными за военные преступления в секторе Газа. Помимо них, в этот список входили лидер ХАМАС, командир военного крыла движения Мухаммед ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания.