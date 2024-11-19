В ЦАХАЛ заявили об обнаружении оружейного склада "Хезболлы" в Ливане

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что обнаружила склад оружия и взрывчатку шиитского движения "Хезболла". Тайник был на территории школы в одной из деревень на юге Ливана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Армии.

В этом же районе израильские войска уничтожили крупный подземный комплекс, где бойцы движения хранили сотни единиц оружия.

Операция ЦАХАЛ на юге Ливана продолжается с 1 октября.

Ранее сообщалось, что в Бейруте ЦАХАЛ ликвидировала главу пресс-службы "Хезболлы" Мохамада Афифа. Для этого израильская армия нанесла несколько авиаударов по центру города, что привело к гибели 6 человек.