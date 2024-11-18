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18 ноября, 07:45

Политика

Новости мира: ЦАХАЛ ликвидировала главу пресс-службы "Хезболлы" Мохамада Афифа

Новости мира: ЦАХАЛ ликвидировала главу пресс-службы "Хезболлы" Мохамада Афифа

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Бейрут подвергся удару со стороны Израиля. Целью ЦАХАЛ стал глава пресс-службы ливанского движения "Хезболла" Мохамад Афиф. В ходе его ликвидации Израиль нанес несколько авиаударов по центру города, что привело к гибели как минимум 6 человек. Кроме того, ливанский Минздрав сообщил о 36 раненых. В настоящий момент на месте работают спасательные службы.

Тем временем Филиппины накрыл шестой тайфун за этот месяц. Скорость ветра достигает 250 метров в секунду, ураган срывает крыши и рвет линии электропередачи. Стихия добралась до самого населенного острова – Лусон. Оттуда эвакуированы более 750 тысяч человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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