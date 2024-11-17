Главред "Народной газеты" в Курской области погибла после атаки дрона ВСУ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Главный редактор "Народной газеты" Большесолдатского района Юлия Кузнецова стала жертвой атаки беспилотника ВСУ на машину в Курской области. Глава региона Алексей Смирнов рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"Она вывозила архивные дела редакции и хотела в своем новом материале рассказать землякам об обстановке в районе", – говорится в его публикации.

Губернатор обратился со словами сочувствия к родным и близким, а также к коллегам Кузнецовой.

Кроме того, в результате вражеских действий пострадали оператор электронного набора и верстки местного издания и сотрудник полиции, их отвезли в медучреждение. Смирнов пообещал оказать поддержку.

Ранее от атаки дрона в Курской области пострадал военкор ВГТРК Евгений Поддубный. В начале августа он получил тяжелое ранение. На следующий день он был доставлен на вертолете в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где врачи не обнаружили у него повреждений головного мозга. Состояние Поддубного оценивалось как тяжелое, но стабильное.

13 сентября военкора выписали из больницы. Журналист поблагодарил лечивших его врачей Курской больницы и НИИ Склифосовского. По его словам, у него получилось быстро восстановиться после ранения благодаря "специалистам с большой буквы".

