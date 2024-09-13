Военкор Евгений Поддубный выписан из НИИ имени Склифосовского

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Военкора ВГТРК Евгения Поддубного, пострадавшего при атаке дрона под Курском, выписали из НИИ имени Склифосовского, сообщается на сайте "Вестей".

Поддубный получил ранения в результате атаки FPV-дрона ВСУ в Курской области 7 августа. Один из местных жителей отвез журналиста в пункт приема раненых, где ему и оказали первую помощь.

На следующий день его доставили на вертолете в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, где специалисты не выявили повреждений головного мозга у журналиста. По словам врачей, его состояние оценивалось как тяжелое, но стабильное.

После произошедшего СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста.

В конце августа Владимир Путин позвонил по телефону Поддубному и поздравил его с днем рождения. Президент РФ пожелал ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе.

В сентябре журналист также получил премию "Солидарность". Как отметили в Союзе журналистов РФ, Поддубный неоднократно за свою профессиональную деятельность получал угрозы. Сам военкор признавался, что "отчаянно хотел жить" в момент атаки украинского дрона на его автомобиль.