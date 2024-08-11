Поддубный заявил, что "отчаянно хотел жить" в момент атаки дрона

Фото: vk.com/Евгений Поддубный

Военкор Евгений Поддубный признался, что отчаянно хотел жить в момент атаки украинского дрона на его автомобиль. Фрагмент его первого интервью после ранения опубликовал журналист ВГТРК Евгений Попов в телеграм-канале.

"Помню, что в машине был огонь, помню, что по машине выстрелили, помню, что отчаянно хотел жить", – сказал он.

В публикации Попов отметил, что военкор идет на поправку.

Поддубный получил ранения в результате атаки украинского дрона в Курской области. Один из местных жителей отвез журналиста в пункт приема раненых, где ему и оказали первую помощь.

На следующий день его доставили на вертолете в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Там специалисты не выявили повреждений головного мозга у журналиста, однако он находился в тяжелом, но стабильном состоянии.

Следователи завели уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста.

