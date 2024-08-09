Военкор Коц: Поддубного нашел на дороге житель Курской области

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный был спасен в Курской области местным жителем, который ехал из города Суджи. Об этом рассказал военкору "Комсомольской правды" Александру Коцу медик-доброволец с позывным Дед.

"На промежуточный пункт оказания помощи раненым Женю Поддубного привез местный житель, который ехал из Суджи. Он увидел военкора, лежащего на обочине, и затащил к себе в машину", – рассказал он.

По словам медика, Поддубный, скорее всего, выпал из машины, и сам выбрался на обочину, где его и заметил местный житель. Он отвез его в пункт приема раненых, где военкору и оказали первую помощь. Медик уточнил, что даже не знал о том, что пострадавший – известный военкор. В пункте приема раненых Поддубному сделали укол и направили в областную больницу.

Поддубный получил тяжелые ранения во время атки ВСУ на Курскую область 7 августа. По словам Коца, в момент атаки съемочная группа военкора ехала за машиной Поддубного. Они увидели, как над автомобилем журналиста произошел взрыв от дрона, его машина покатилась в кювет, а в кунге воспламенился дополнительный бак для дизеля. Военкор предположил, что Поддубный мог выпасть из транспорта, пока тот переворачивался, а люди его просто не заметили.



После госпитализации военкор ВГТРК пришел в сознание в курской больнице. На следующий день его доставили на вертолете в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Поддубного планировали перевести в реанимацию, а также перепроверить все анализы и исследования. Известно, что повреждений головного мозга у журналиста нет, однако он находится в тяжелом, но стабильном состоянии. При этом у военкора преобладает ожоговое повреждение.

По факту произошедшего следователи возбудили дело о покушении на убийство и воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко подчеркнула, что принимаются все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности всех причастных к покушению.

