Военкор Коц считает, что ВСУ намеренно атакуют журналистов

Фото: Oleg Petrasiuk/Ukrainian 24th Mechanised Brigade via AP

Вооруженные силы Украины намеренно атакуют журналистов, заявил в эфире радио КП военный корреспондент Александр Коц.

Так он прокомментировал происшествие с журналистом Евгением Поддубным. Он не исключил, что представителей СМИ срисовали с разведывательных дронов, после чего целенаправленно навели на их машину БПЛА.

"То есть они вполне могли видеть, что там работала съемочная группа, она там была единственная на тот момент. Поэтому вполне возможно, что это был целенаправленный удар по журналистам. Но знать наверняка, что там был Евгений Поддубный, вряд ли могли", – сказал Коц.

Тяжелые ранения журналист получил во время атки ВСУ на Курскую область 7 августа. По словам Коца, в момент атаки съемочная группа Поддубного ехала за его машиной. Они увидели, как над автомобилем журналиста произошел взрыв от дрона, его машина покатилась в кювет, а в кунге воспламенился дополнительный бак для дизеля. Военкор предположил, что Поддубный мог выпасть из транспорта, пока тот переворачивался, а люди его просто не заметили.



После госпитализации военкор ВГТРК пришел в сознание в курской больнице. На следующий день его доставили на вертолете в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

Известно, что повреждений головного мозга у журналиста нет, однако он находится в тяжелом, но стабильном состоянии. При этом у военкора преобладает ожоговое повреждение.

По факту произошедшего следователи возбудили дело о покушении на убийство и воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко подчеркнула, что принимаются все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности всех причастных к покушению.

